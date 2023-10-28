Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avcı, mesajında, Türkiye'nin 100 yıllık deneyimiyle gelecek yüzyılın, "Türkiye Yüzyılı" olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hem Zonguldak özelinde hem de ülke genelinde milletin refahını yükseltecek nice eserlerin kazandırılacağını vurguladı.

Gazze'de insanlık tarihinin en karanlık günlerinin yaşandığına işaret eden Avcı, "Çocuk, yaşlı, genç demeden insanlar katlediliyor; okullar, hastaneler meşru hedefler olarak görülerek bombalanıyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, zulmü kınayan, mazlumun hakkını Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diplomatik temaslarla arayan Türkiye, şüphesiz Gazze'deki sivillerin de en büyük umududur. Bu sebeple Türkiye var oldukça, sadece Gazze'de değil; dil, din, ırk ayrımı yapmadan her türlü insanlık cinayetine karşı duracağımızı vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.