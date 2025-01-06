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        Zonguldak'ta polise mukavemet eden şüpheli gözaltına alındı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 20:15 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:15
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        Zonguldak'ta polise mukavemet eden şüpheli gözaltına alındı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ömerli Mahallesi'nde, 67 ABN 070 plakalı motosikletle trafikte kasksız ilerleyen O.F.A, polis ekiplerince durduruldu.

        Ekiplerin yaptıkları plaka sorgulamasına göre motosikletin trafikten menedilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine sürücü motosikletiyle kaçtı.

        Bir iş yerinin önüne gelen ve polisin takip ettiği sürücü, motosikletini bırakarak iş yerine girdi.

        Trafik ekipleri cezai işlem uyguladığı sırada dışarı çıkan sürücü yazılan cezayı imzalamayarak polis memuru M.A. ile tartıştı.

        Polis memurunu iterek olay yerinden gitmeye çalışan O.F.A. ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.F.A, "polise mukavemet, darp ve görevli memurun görevini yapmasına engel olma" suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sürücüye 7 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklete de el konuldu. Darp raporu alan polis memuru ise suç duyurusunda bulundu.

        Bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde sürücünün motosikleti götürmeye çalıştığı ve daha sonra polis memuruyla yaşadığı tartışma yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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