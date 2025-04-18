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        Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

        Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:01 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:01
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        Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı
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        Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı sıra R.K., N.Ç.K., E.K., İ.K., T.U., R.K. ve U.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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