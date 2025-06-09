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        ZGC'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Zonguldak Gazeteciler Cemiyetinde (ZGC), Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:37 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:38
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        ZGC'de bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Zonguldak Gazeteciler Cemiyetinde (ZGC), Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Cemiyet binasında düzenlenen programda, cemiyet yöneticileri kentte görev yapan gazetecilerle bayramlaştı.

        ZGC Başkanı Derya Akbıyık, yaptığı açıklamada, geleneksel bayramlaşma programını meslektaşlarının isteği üzerine bayramın son gününe aldıklarını belirtti.

        Gazetecilerle birlik, beraberlik ve dayanışma sergilediklerine değinen Akbıyık, iyi bayramlar temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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