ZONGULDAK NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Zonguldak, Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Karadeniz’e batı ve kuzeyden kıyısı olan bir ildir. 3.481 km2'lik yüz ölçümüyle Türkiye topraklarının binde altısını kaplar. Karadeniz kıyılarından başlayan il toprakları, kuzeyden Karadeniz, kuzeydoğudan Bartın, doğudan ve güneydoğudan Karabük, güneyden Bolu, batıdan ve güneybatıdan Düzce illeriyle çevrilidir. Zonguldak il merkezi kuzeydoğudan Kilimli ve güneybatıdan Kozlu ilçeleri sınırları ile sınırlandırılmıştır.

ZONGULDAK NÜFUSU KAÇ?

2018 yılında kaydedilen son bilgilere göre Zonguldak ilinin toplam nüfusu 125,339 kişidir.

ZONGULDAK İLÇELERİ NELER?

Zonguldak ilinin ilçeleri,

Zonguldak (il merkezi)

Alaplı

Çaycuma

Devrek

Gökçebey

Karadeniz Ereğli

Kilimli

Kozlu

ZONGULDAK'TA GEZİLECEK YERLER

"Dünyanın En Yaşlı Porsuk Ağacı"

Gümeli Porsuğu

Filyon Vadisi

Harmankaya Şelalesi

Gökgöl Mağarası

Filyöçs Örenyeri

Gümeli Tabiat Alanı

Alemdar Gemisi

Cehennem Mağarası

Bastoncular Çarşısı

Kozlu Kilisesi

Yeni Camii

Bozhane Hamamı

Orhangazi Cami/Ayasofya Kilisesi

Uzun Mehmet Anıtı

Crispos Anıt Mezarı

ZONGULDAK YÖRESEL YEMEKLERİ

Beyaz Baklava

Manda Yoğurdu

Kestane Balı

Teneke Tavuk

Çükündür Mancarı

Çöpele

Kartlaç

Sütlü Armut

Hüppülü Tatlısı

Cevizli Kömeç

Pırasa Çorbası

Pırasa Dolması

Kavşak Fasulye

Kaşarlı Zılbıt

Tirit

Narlı Baklaç Tatlısı