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Zonguldak nerede, hangi bölgede? Zonguldak nüfusu kaç, ilçeleri neler? İşte Zonguldak'ta gezilecek yerler...

Türkiye kömür madenciliğinin kalbi Zonguldak şehrinden bahseden en eski yazılı kaynağın Homeros'un İlyada eseri olduğu söyleniyor. 1848 yılından beri kömür ocaklarıyla anılan Zonguldak şehri, Türk siyasi tarihi içinde de önemli bir yere sahiptir. Peki, Zonguldak nerede, hangi bölgede? Zonguldak nüfusu kaç, ilçeleri neler? İşte Zonguldak'ta gezilecek yerler...

Zonguldak nerede, hangi bölgede? Zonguldak nüfusu kaç, ilçeleri neler? İşte Zonguldak'ta gezilecek yerler...

ZONGULDAK NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Zonguldak, Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Karadeniz’e batı ve kuzeyden kıyısı olan bir ildir. 3.481 km2'lik yüz ölçümüyle Türkiye topraklarının binde altısını kaplar. Karadeniz kıyılarından başlayan il toprakları, kuzeyden Karadeniz, kuzeydoğudan Bartın, doğudan ve güneydoğudan Karabük, güneyden Bolu, batıdan ve güneybatıdan Düzce illeriyle çevrilidir. Zonguldak il merkezi kuzeydoğudan Kilimli ve güneybatıdan Kozlu ilçeleri sınırları ile sınırlandırılmıştır.

ZONGULDAK NÜFUSU KAÇ?

2018 yılında kaydedilen son bilgilere göre Zonguldak ilinin toplam nüfusu 125,339 kişidir.

ZONGULDAK İLÇELERİ NELER?

Zonguldak ilinin ilçeleri,

Zonguldak (il merkezi)
Alaplı
Çaycuma
Devrek
Gökçebey
Karadeniz Ereğli
Kilimli
Kozlu

ZONGULDAK'TA GEZİLECEK YERLER

"Dünyanın En Yaşlı Porsuk Ağacı"
Gümeli Porsuğu

Filyon Vadisi
Harmankaya Şelalesi
Gökgöl Mağarası
Filyöçs Örenyeri
Gümeli Tabiat Alanı
Alemdar Gemisi
Cehennem Mağarası
Bastoncular Çarşısı
Kozlu Kilisesi
Yeni Camii
Bozhane Hamamı
Orhangazi Cami/Ayasofya Kilisesi
Uzun Mehmet Anıtı
Crispos Anıt Mezarı

ZONGULDAK YÖRESEL YEMEKLERİ

Beyaz Baklava
Manda Yoğurdu
Kestane Balı
Teneke Tavuk
Çükündür Mancarı
Çöpele
Kartlaç
Sütlü Armut
Hüppülü Tatlısı
Cevizli Kömeç
Pırasa Çorbası
Pırasa Dolması
Kavşak Fasulye
Kaşarlı Zılbıt
Tirit
Narlı Baklaç Tatlısı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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