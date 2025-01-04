Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında "Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada söz konusu olayın emniyet birimlerine ihbar edilmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi. İHA'nın haberine göre; açıklamada, "14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.