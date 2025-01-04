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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuğun doğum yapmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kız çocuğu ile dünyaya getirdiği bebeğinin, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla devlet himayesine alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 06:36 Güncelleme: 04.01.2025 - 06:36
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        Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında "Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada söz konusu olayın emniyet birimlerine ihbar edilmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi. İHA'nın haberine göre; açıklamada, "14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #haberler
        #ZONGULDAK
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