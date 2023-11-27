Zonguldak'ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı: 27 Kasım Pazartesi bugün Zonguldak'ta okul var mı?

Zonguldak'ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı: 27 Kasım Pazartesi bugün Zonguldak'ta okul var mı?

Zonguldak genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil olup olmayacağı gündem olmuş durumda. Söz konusu hava durumuna ilişkin Zonguldak Valiliği kritik bir açıklamada bulundu. İşte, 27 Kasım Pazartesi günü Zonguldak'ta okullarda son durum...

Zonguldak Valiliği il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabında "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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VALİLİKTEN KRİTİK AÇIKLAMA



Zonguldak Valiliği, kentte devam eden fırtına ve kuvvetli yağışa bağlı yaşanabilecek olumsuzlar nedeniyle vatandaşlara gerekmedikçe yaya veya araçla dışarı çıkmama uyarısında bulundu

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son meteorolojik uyarı ve değerlendirmelere göre, ilimizde halen devam eden fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerine yer verildi.