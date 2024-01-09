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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

        Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

        Karadeniz Ereğli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Kazada otomobildeki yolcu yaralanırken, sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 00:39 Güncelleme: 09.01.2024 - 00:39
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        Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Muharrem Güney (77) öldü, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muharrem Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Seyhan A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Güney'e çarptı.

        METRELERCE SAVRULDU

        Çarpışmanın etkisiyle Güney metrelerce savrulurken, otomobilde bulunan Fatma T. (56) kaza sırasında başına çarparak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Güney ve yaralı Fatma T, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

        HASTANEDE ÖLDÜ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Seyhan A.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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