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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta pat pat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta pat pat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 05:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 05:07
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        Zonguldak'ta pat pat devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        Karadeniz Ereğli'de B.A'nın kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Çayırlı köyünde virajı dönerken devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazım Kılıç yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; yaralılardan Nazım Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kılıç'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #ZONGULDAK
        #Karadeniz Ereğli
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