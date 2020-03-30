Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Koronavirüs salgını dünay genelinde alışkanlıkların değişmesine neden oluyor. Dünya genelinde milyonlarca insan son haftalarda evden çalışmaya başlarken toplantılar da dijital ortama taşındı. Bu yeni dünyada doğal olarak video konferans hizmeti sunan firmaların yıldızı parlamaya başladı. Bu şirketler içerisinde ise Zoom Video Communications öne çıktı. Firmanın videokonferans uygulaması Zoom koronavirüs salgınından bu yana günlük aktif kullanıcı sayısında yaklaşık yüzde 70'lik artış yaşadı.

ABD merkezli firmaya küresel çapta artan bu ilgi borsalarda büyük kayıplar yaşanırken Zoom'un 'güvenli liman' haline gelmesine yol açtı. Zoom hisseleri şu ana kadar 2020 genelinde yüzde 123 yükseldi. Bu süreçte firmanın piyasa değeri de 15.9 milyardan 42.3 milyar dolara yükseldi.

Havayolu şirketlerinin piyasa değeri 3 ayda eridi (milyar dolar) Şirket 31.Ara 27.Mar Değişim Delta 37.8 18.91 -18.89 Southwest 29.04 18.82 -10.22 United 22.8 8.14 -14.66 American 12.72 5.98 -6.74 Havayolu toplam 102.36 51.85 -50.51 Zoom 15.9 42.32 26.42

KAYIP 113 MİLYAR DOLARI BULACAK

Birçok insan koronavirüs salgını sebebiyle internet üzerinde toplantılarını gerçekleştirirken ülkelerin uluslararası uçuşlara getirdiği kısıtlamalar havayolu şirketlerinin büyük değer kaybetmesine yol açtı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) son açıkladığı tahminlere göre küresel çapta havacılık sektörünün kaybı bu yıl 113 milyar doları aşacak. IATA'ya göre sektör, ayakta kalabilmesi için yaklaşık 200 milyar dolarlık bir desteğe ihtiyaç duyacak. Geçtiğimiz hafta ABD'li havayolu şirketleri birliği Airlines for America sadece ABD'deki şirketlerin hükümetten 60 milyar dolarlık yardıma ihtiyaç duyduğuunu açıkladı.

Bu öngörüye paralel bir şekilde yatırımcılar ABD'nin dev havayolu şirketlerinin hisselerinden kurtulmak için adeta birbiriyle yarışıyor. ABD'nin en büyük havayolu şirketi olan Delta'nın hisselerinde 2020 genelinde yüzde 49 düşüş yaşandı. Böylece firmanın piyasa değeri de 37.8'den 18.9 milyar dolara geriledi. Southwest Airlines hisseleri bu dönemde yüzde 33, United Airlines hisseleri yüzde 63, American Airlines hisseleri ise yüzde 51 geriledi.

102 MİLYAR DOLARLA BAŞLAMIŞLARDI

Böylece 4 büyük ABD'li havayolunun toplam piyasa değeri 102.2 milyar dolardan 51.8 milyar dolara geriledi. Yani eğer uçakla seyahat edip yüz yüze görüşmek yerine uzaktan toplantı imkanı Zoom ve söz konusu havayolu şirketleri borsada performanslarını devam ettirirse, Zoom'un değeri '4 büyük şirketi' bu hafta geride bırakabilir.

Son dönemde uygulamalarına artan ilgiyle ilgili açıklamada bulunan Zoom CFO'su Kelly Steckelberg firmanın artan talebe cevap verebilmek için 17 yeni veri merkezi açtığını duyurdu. Altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirten Steckelberg "Bize güvenen herkese güvenilir ve yüksek kaliteli bir hizmet sunmaya odaklanmış durumdayız" dedi. Steckelber bunun yanında şirketin çoğunun evden çalıştığıını ancak buna rağmen yeni mühendis ve satış sorumlularını işe aldıklarını belirtti.

ÇALIŞAN SAYISI HAVAYOLLARININ ÇOK ALTINDA

2011 yılında Eric Yuan tarafından kurulan Kaliforniya merkezli Zoom Nisan 2019'da halka açıldı. Şirketin halka açıldığı tarihte hisselerini alanlar şu ana kadar yüzde 145 getiri elde etti. Şirketin 2019 sonu itibarıyla yaklaşık 2000 çalışanı bulunuyordu.

Buna karşılık piyasa değeri olarak katladığı Delta'nın ise 90 bine yakın çalışanı bulunuyor. Southwest'in 60 bin, American Airlines'ın 129 bin, United Airlines'ın ise 81 bin çalışanı bulunuyor.

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