Zootekni bölümü hakkında merak edilenler Zootekni bölümü çok fazla bilinmeyen bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebebi bölümün veterinerlik çatışı altında değerlendirilmesidir. Ancak çalışma şekli olarak bölümün daha farklı bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Zootekni bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Zootekni bölümü iş imkânları nelerdir? İşte, detaylar...

Bölüm, hayvan üretiminin arttırılması ve hayvanların evcilleştirilmesi üzerine çalışmalar yürütebilecek nitelikli kişilerin yetiştiği bir alandır. Kafes içerisinde yaşayan hayvanların uygun şekilde uysallaştırılması ve güvenli bir şekilde idame ettirilmesi olarak da tanımlanabilir. Zootekni bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Bölümün mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Zootekni mezunları nerede çalışır? Zootekni bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Zootekni Bölümü Nedir?

Bölüm, hayvan sağlığı ve hayvan yetiştiriciliği konularında uzmanlaşmış bir alandır. Bölümün öğrencileri hayvan yetiştiriciliği konusunda eğitim görür. Bu eğitim genel hatlarıyla hayvanların beslenmesini, sağlık bakımını, barınakları ve çiftlik yönetimi gibi konuları içermektedir. Bölümüm amacı ise daha verimli şekilde hayvan üretilmesini sağlamaktır. Bölümden mezun olan öğrenciler yaptıkları çalışmalar neticesinde hayvanların üremesinin nasıl daha iyi ve verimli hale getireceklerini bulmaya çalışırlar.

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Zootekni Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Zootekni bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Sayısal puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

Zootekni Mezunları Ne İş Yapar?

Zootekni bölümünden mezun olanların iş tanımları şu şekildedir:

Hayvanların yaşam koşullarını incelemek ve en iyi hale getirmek

Hayvanların ehlileştirilmesi için çalışmalar yürütmek

Hayvanların verimliliklerini arttıracak projeler geliştirmek

Hayvancılıkla ilgili üreticileri bilgilendirmek

Ar-Ge çalışmalarını yürütmek

Hayvanların yaşam koşullarıyla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütmek

Hayvanların üreme dönemlerinden en verimli sonuçlar almak için hazırlıklar yapmak

Yem fabrikalarındaki ürünlerin uygunluğunu denetlemek

Bankacıların çiftçi ve hayvancılık yapan kimselerle çalışması aşamasında danışmanlık yapmak

Zootekni Mezunları İş Olanakları

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Bu bölümün mezunları zooteknist ya da ziraat mühendisi olarak anılmaktadır. Bölüm mezunları özel sektörde ya da kamu alanında iş imkânına sahiptirler. İşte, zootekni bölümünden mezun olanların çalışabileceği alanlar:

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Yem Fabrikaları

Laboratuvarlar

Özel Çiftlikler

Bölüm mezunları KPSS sınavından yeterli puan alarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışabilir. Ayrıca tarım enstitülerinde Ar-Ge çalışmaları da yürütebilirler. Bankalarda ve belediyelerde çalışma imkanına sahiptirler. Tarım amaçlı kurulan kooperatiflerde uzman olarak çalışabilirler. Dilerlerse meslek hayatlarına akademisyen olarak da devam edebilirler.

Zootekni Mezunları Nerede Çalışır?

Bölüm mezunları; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan üretimi, yetiştirme ve araştırma bölümlerinde pek çok iş imkânına sahiptir. Hayvan besleme laboratuvarları ve genetik laboratuvarlarında da çalışabilirler. Mezunların amacı daha verimli bir şekilde hayvan üretilmesini sağlamak olduğu için alanına uygun her pozisyonu doldurabilirler. Özel çiftlik ya da özel laboratuvarlarda görev alabilirler. Bu mesleği seçmek isteyen kişilerin hayvan sevgisine ve disiplinli bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Kişi bölümün getirdiği sorumluluk duygusundan kaçınmamalıdır.

Zootekni Bölümü Dersleri

Bölümde hem teorik bilgiler hem de uygulamalı dersler yer almaktadır. Zootekni bölümün dersleri şunlardır:

Fizik

Kimya

Matematik

Ekonomi

Atatürk İlke ve İnkılapları

Türk Dili

İngilizce

İş Sağlığı ve Güvenliği

Botanik

Zooloji

Analitik Kimya

Hayvansal Üretim Sistemleri

Hayvan ve Çevre

Tarımsal Biyoteknoloji

Yem Bitkiler

Toprak Bilgisi

Tarım Makineleri

Gıda Bilimi ve Güvenliği

Ölçme Bilgisi

Hayvan Besleme Biyokimyası

Hayvan Anatomisi

Hayvan Fizyolojisi

Araştırma ve Deneme Yöntemleri

Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

Hayvan Barınakları

Bahçe Bitkileri

Hayvan Besleme Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Çayır, Mera Yönetimi ve Islahı

Fitopatoloji

İstatistik

Entomoloji

Hayvan Etolojisi

Üretim Fizyolojisi

Üreme ve Yapay Tohumlama

Hayvan Sağlığı ve Hijyen

Rasyon Hazırlama

Genetik

Hayvan Yetiştirme

Kanatlı Hayvan Besleme

Hayvan Hastalıkları

Hayvan Islahı

Ruminant Beslenme

Sağlık Koruma Yönetimi