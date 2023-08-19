Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Ziraat Mühendisliği Bölümü İş İmkanları

Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Ziraat Mühendisliği Bölümü İş İmkanları

Ziraat Mühendisliği Bölümü hakkında merak edilenler Ziraat mühendisliği, tarımsal üretim ve işleme üzerine kuruludur. Tarım prensiplerinin teknolojik prensiplerle birleşmesinden oluşan bölümün temel amacı, tarımsal uygulamaların etkinliğini ve sürdürebilirliğini arttırmaktır diyebiliriz. Ziraat mühendisliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Ziraat mühendisliği bölümü iş imkânları nelerdir? İşte, detaylar...

Mekanik, inşaat, elektrik, gıda mühendisliği ve kimya bilimini tarım prensipleriyle birleştiren bu mühendislik dalı günümüzde ayrı bir öneme sahiptir. Bölüm mezunları; barajlar, su depoları ve diğer yapılar gibi tarımsal altyapı tasarlayıp inşa ederler. Ziraat Mühendisliği bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ziraat Mühendisliği mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Ziraat Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir?

Ziraat mühendisleri, tasarım ekipmanlarının tasarımı, yapımı ve iyileştirilmesi sürecinde aktif rol oynar. Bu alanda tarımsal alt yapılar tasarlanıp inşa edilir. (Sulama kanalları, barajlar, su depoları vb.) Mühendisler tarımın verimliliğini ve çevresel uyumun sağlanabilmesi için tarım sistemlerini optimize ederler. Teknolojiyi tarımla birleştirerek tarımın verimli koşullarda ve daha sağlıklı yapılmasını sağlarlar. Kimi ziraat mühendislerinin görevi biyoyakıt ürünleri geliştirip sürdürülebilir yakıt elde etmektir. Böylece benzinin yerini alacak daha sağlıklı yakıtlar üretilebilir.

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Ziraat Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Ziraat mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Sayısal puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

Ziraat Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Ziraat mühendisliği bölümü iş alternatifleri yönünden geniş bir alana dağılım göstermektedir. Özel sektör ya da kamu alanında bu bölümün mezunları çalışma fırsatına sahiptir. İşte, ziraat mühendisliği mezunlarının yapacağı temel işler:

Tarım makinalarını test etmek

Bitki zararlılarıyla mücadele etmek

Taşkınları kontrol etmek

Eğitim programları düzenlemek

Fide üretimi ve sertifikalandırılması

Hayvan ürün işleme süreçlerini denetlemek

Hem yeraltı hem de yeryüzündeki su kaynaklarını incelemek

Torağın verimini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

Gıda işleme üretim tesislerini denetlemek

Elektrik güç dağıtım sistemlerini inşa etmek

Ziraat Mühendisliği Mezunları İş Olanakları

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Bölümden mezun olan öğrenciler “ziraat mühendisi” ünvanını alırlar. Bölüm mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Dilerlerse mezunlar yeterli KPSS puanını alarak kamuya atanabilirler. Kamu ve özel sektördeki çalışma alanları ise şunlardır:

Kamu Alanında:

Tarım Bakanlığı

DİAKT

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Ziraat Bankası

Devlet İstatistik Enstitüsü

TSE (Türk Standartları Enstitüsü)

TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Belediyelere ait park bahçeler müdürlükleri

GAP İdaresi

Dünya Bankası

Gümrük Müsteşarlığı

İhracatı Geliştirme Merkezi

Meteoroloji Müdürlüğü

Üniversiteler

Özel Sektörde:

Üretim bahçeleri

Özel üretme çiftlikleri

Fide ve fidancılık işletmeleri

Tarım ilaçları

Arıcılık

Mantarcılık

Özel tohumculuk firmaları

Konserve ve meyve suyu fabrikaları

Tatil köyü, otel vb. tesislerin bahçe düzenleme birimleri

Meyvecilik, tohumculuk, seracılık sektörü

Tarım makinaları üreten firmalar

Ziraat Mühendisliği Mezunları Nerede Çalışır?

Bölüm mezunlarının istihdam edeceği alternatif çokluğu iş bulma fırsatlarını da kolaylaştırmaktadır. Ziraat mühendisleri Tarım Kredi Kooperatiflerinde, ticaret ve sanayi odalarında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda, tarım borsalarında, şeker fabrikalarında, Ziraat Bankası’nda ve tarım ilaçları üreten firmalarda çalışabilirler.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Dersleri

Botanik

Zooloji

Temel Bilgi Teknolojileri

Meteoroloji

Genel Ekonomi

Ekoloji

Toprak Bilgisi

Teknik Resim

Tarım Tarihi ve Deontoloji

Bitki Fizyolojisi

Mühendislik Bilgisi

Malzeme Bitkisi

Genel Mikrobiyoloji

Genetik

Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik

Kültürteknik

Hayvan Yetiştirme Teknikleri

Tarımsal Mekanizasyon

Gıda Bilim ve Teknolojisi

Genel Bahçe Bitkileri Zararlıları

İstatistik

Bahçe Bitkileri

Tarla Bitkileri

Genel Sebzecilik

Genel Meyvecilik

Genel Bağcılık

Peyzaj Tasarımı

Mantar Üretim Tekniği

Organik Tarım

Süs Bitkileri