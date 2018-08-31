UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Sırbistan temsilcisi Partizan'da teknik direktör Zoran Mirkovic, basit goller yedikleri için karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mirkovic, Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Çok önemli bir rakip karşısında iki basit gol yedik. Sonrasında maça dönüş yapamadık. Bu bizim gerçeğimiz. Daha çok çalışmalıyız. Ligimizde şampiyon olmamız için mücadelemizi sürdürmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Maç boyunca konsantrasyon eksikliğinin kendilerini etkilediğini aktaran Sırp teknik adam, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın konsantrasyon eksikliğini eleştirebilirim. Daha çok sorumluluk alınmalıydı. Baskı yediğimiz alanlarda sorumluluk alıp, oradan çıkmayı başarmalıydık. Oyuncularımın gücü belli. Yüksek tempolu maçlarda oyundan düşebiliyorlar. Bu kadroyla yapabileceklerimiz bu."

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Gary Medel ve Pepe'nin performanslarını beğendiğini aktaran Zoran Mirkovic, "Benim bulunduğum zamanlardaki İstanbul ile şimdiki İstanbul olumlu anlamda çok farklı. Türkler futbola çok yatırım yapıyor. Kriz olduğu söyleniyor. Krizi de atlatabileceklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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