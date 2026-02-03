Habertürk
        Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Zubkov - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Zubkov

        Trabzonspor, Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Zubkov'un yapılan muayene sonrası kas yaralanması ve ödem olduğunu açıkladı. Tedavi süreci başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 17:19 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:19
        Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Zubkov
        Trabzonspor, Antalyaspor maçında ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan Ukraynalı oyuncu Zubkov’da alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

        Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Oleksandr Zubkov’un sol alt baldır kas grubunda ağırı hissetmesi nedeniyle oyundan çıktığını belirterek, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 20. haftasında oynadığımız Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

        Balıkesir'de yayanın öldüğü kaza kamerada

        Balıkesir Gönen'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti. Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

