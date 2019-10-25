Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belli mi? 25 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Yarışmacılar haftanın son gününde Sevda Hanım ve kayınvalidesinin evine konuk olacak. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belli mi? İşte, 25 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

Zuhal Topalla Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 25 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim belli olacak. İşte 25 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 25 EKİM 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Seda Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 25 Ekim haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 25 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Aylin Hanım

Jale Hanım

Ceylan Hanım

Meltem Hanım

Sevda Hanım

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sevgili Geçmiş 1. bölüm fragmanları
TELEVİZYONSevgili Geçmiş 1. bölüm fragmanları
Yemekteyiz kim kazandı? 25 Ekim Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi belli mi?
TELEVİZYON25 Ekim Yemekteyiz birincisi belli mi?
Temizlik Benim İşim birinci kim olacak? 25 Ekim Temizlik Benim İşim haftanın finali
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim birinci kim olacak?
Kuaförüm Sensin kim elenecek? 25 Ekim Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim olacak?
TELEVİZYONKuaförüm Sensin kim elenecek?
Hercai 18. bölüm fragmanı! "Yaptığın hiçbir şey Reyyan'ı benden almaya yetmeyecek!"
TELEVİZYONHercai 18. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 51. bölüm fragmanları yayınlandı! Azra ve Cenk evliliklerine bir şans daha veriyor...
TELEVİZYONElimi Bırakma 51. bölüm 2. fragmanı
Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? Recep İvedik 6 fragmanı! İşte Filmin oyuncuları ve konusu
TELEVİZYONRecep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?
Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanları yayında! Ekip, Nadir'i yakalamak için tehlikeli bir karar alıyor!
TELEVİZYONArka Sokaklar 528. bölüm fragmanları
Çukur 3. sezon 6. yeni bölüm fragmanı: "Gereği düşünüldü..." Çukur son bölüm izle
TELEVİZYON"Gereği düşünüldü..."
Bir Zamanlar Çukurova 41. son bölüm! Bir Zamanlar Çukurova 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 41. son bölüm!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X