Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekranlara geliyor. Peki 19 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 16 KASIM

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Hülya'nın sofrasında yapılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinciyi belirleyecek en önemli puan ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar olacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ