Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Kayınvalide ve gelinlerin kıyasıya rekabet içinde olduğu Zuhal Topal'la Sofrada programında tansiyon bir an olsun düşmüyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim olacak?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA'NIN KAZANANI KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada programının kazananları henüz belli olmadı. Kazanan ve kaybeden isimler belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

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