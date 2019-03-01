Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. 1 Mart Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu mu? İşte 1 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 1 MART

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Gülümser Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilecak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli olacak. İşte 1 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

PUAN DURUMU

MERVE HANIM: ?

FATMA HANIM: ?

SULTAN HANIM: ?

SERPİL HANIM: ?