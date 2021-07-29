Son dakika: Zülfü Livaneli'den Deniz Baykal'a: Ben de cevap vermeyeceğim haklı çıkacağım

Livaneli'den Baykal'a: Ben de cevap vermeyeceğim 0:00 / 0:00

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Sanatçı Zülfü Livaneli, son dönemdeki polemikler hakkında konuştu. Livaneli, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile yaşadığı polemik hakkında, "Deniz bey haklıdır, ben de cevap vermeyeceğim haklı çıkacağım. Kişisel polemikler yapmam" ifadelerini kullandı.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu "Açık ve Net" programına katılan sanatçı Zülfü Livaneli son dönemde tartışma yaratan sözleri hakkında konuştu.

Livaneli'nin sözleri sonrası "İyi ki cevap vermemişim" diyen Deniz Baykal için, "Deniz bey haklıdır, ben de cevap vermeyeceğim haklı çıkacağım. Kişisel polemikler yapmam. Benim gündem olma gibi niyetim yok" ifadelerini kullandı.

"Bir insana solcu demek hakaret anlamı taşımıyor" diyen Livaneli, "CHP sol parti değil" sözleri içinse, "CHP kitle partisidir. Devleti kuran bir partinin, milyonları içinde barındıran partinin sol çerçeveye sığması mümkün değil. Sosyal demokrat bir partidir, bu iyi bir şey" diye konuştu.

Zülfü Livaneli, "Ben Türkiye'de iktidar olması şart değil, yüzde 10'luk bir sol partinin sistemdeki tıkanıklara çok büyük çözüm getireceği kanısındayım" dedi.