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Zülfü Livaneli: Eşim ile koronavirüsü yendik

Kısa süre önce Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Zülfü Livaneli, ABD'deki imza gününde koronavirüs kaptığı iddiaları ve sağlık durumuyla ilgili konuştu

Zülfü Livaneli
DHA

DHa'nın haberine göre; koronavirüs iddialarıyla ilgili soru üzerine Zülfü Livaneli, "25 Şubat'ta eşim ve kızımla üç ayrı etkinlik için New York'a gittik. Bunlardan ikisi, Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiydi. Kitap toplantısında yaklaşık yüz Amerikalı ve Türk vardı. Columbia'da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde koronavirüs kapmış olmalıyız" dedi.

"TAMAMEN İYİLEŞTİK"

Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili olarak ise şu açıklamaları yaptı:

Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz. Kim hangi toplantıda, kime geçirdi bunu söylemek imkansız. İlaç şirketleri ve onların etkilediği lobiler, doktorlar arasında büyük bir kavga var.

Bu yüzden iyileşme sürecimizle ilgili bir bilgi paylaşamayacağım ama tedavi edilebiliyor. Kimse umutsuzluğa düşmesin, mümkünse evde otursun ve bu belayı dayanışmayla atlatmaya çalışalım. Moralimizi de çok bozmayalım çünkü iyileşmek için moral önemli.

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