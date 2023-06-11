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Zuuks Games ve Daimler Truck’tan lisans anlaşması

Türk oyun şirketi, oyun ekosistemini ve otomotiv sektörünü buluşturan yeni anlaşma haberini duyurdu. Anlaşma kapsamında, dünyaca ünlü kamyon ve otobüs üreticisinin modelleri, Türk şirketinin simülasyon oyunlarında lisanslı olarak yer alacağı açıklandı

Zuuks Games ve Daimler Truck’tan lisans anlaşması
HABERTURK.COM

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en çok öne çıkan sektörlerinden biri olan video oyun sektörü, son yıllarda uluslararası başarılara imza atmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi verileri 522 aktif oyun girişimi olduğunu gösterirken, bu şirketler içinde, dünyanın en çok indirilen simülasyon oyunlarının üreticisi konumunda bulundan Zuuks Games’ten yeni bir lisans anlaşması açıklaması geldi.

Bus Simulator: Ultimate ve Truck Simulator: Ultimate isimli gerçeğe yakın simülasyon oyunlarıyla dünya çapında 650 milyondan fazla indirme alan Zuuks Games, Almanya merkezli kamyon ve otobüs üreticisi Daimler Truck AG ile lisans anlaşması imzaladığı açıklandı.

MOBİL SİMÜLASYON OYUNUNDA LİSANSLI ARAÇLAR

%100 Türk sermayesiyle kurulan Zuuks Games, bugüne dek yatırım almayı tercih etmeden küresel çapta ses getirmeyi ve başta Avrupa ve Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok noktasından oyunseverleri bir araya getiren mobil oyunlar tasarlıyor. Firma, dünya çapında 40'tan fazla üretim tesisi ve 100 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren, küresel anlamda en büyük ticari araç üreticisi konumundaki Daimler Truck AG’nin anlaşma yaptığı ve lisans verdiği ilk oyun şirketi konumuna taşıyan anlaşma kapsamında, Daimler Truck AG’nin imzasını taşıyan Mercedes-Benz, Actros, Axor, Travego, Tourismo, Tourrider ve Setra isimli popüler otobüs ve kamyon modellerinin, Zuuks Games tarafından üretilen dünyanın en çok indirilen mobil simülasyon oyunlarında lisanslı bir biçimde yer alacağı kaydedildi.

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