Tüm kadınların derdi olan kilo probleminden kurtulmak aslında çok kolay bu okuyacağınız yazımızda 1 ayda 10 kilo zayıflatan 2 diyet listesi,1 ayda 8 kilo garantili diyet listesi,1 ayda 10 kilo verdiren spor,1 haftalık kolay diyet listesi ve şok diyetlere ulaşabilir ve forma kavuşabilirsiniz.

1 Ayda 10 Kilo Kesin Zayıflatan 1. Diyet Listesi:

Kahvaltı

Şekersiz çay ya da kahve

60 gr (2 kibrit kutusu) peynir

1 adet salatalık veya domates

1 dilim ince kepeksiz ekmek

Öğlen Yemeği

1 porsiyon et, tavuk ya da balık

1 kâse tuzsuz bol limonlu salata

1 dilim ince kepeksiz ekmek

Ara Öğün

1 adet yeşil elma veya yeşil çay

5 adet ceviz

5 adet kuru kayısı

Akşam Yemeği

Mevsim sebzesine göre bir porsiyon yemek

1 kâse salata

Meyve tabağı

1 Ayda 10 Kilo Kesin Zayıflatan 2. Diyet Listesi:

Kahvaltı

1 kibrit kutusu yağsız beyaz peynir

5 adet ceviz

1 dilim ekmek

1 bardak yeşil çay

Ara Öğün

1 adet muz

Öğle yemeği:

1 porsiyon ızgara balık ya da tavuk

1 kâse tuzsuz ve yağsız salata

Ara Öğün

1 kâse yoğurt

2 adet köfte

Akşam Yemeği

1 porsiyon haşlanmış tavuk

1 kâse salata

Şekersiz bir bardak meyve suyu



1 Ayda 8 Kilo Garantili Diyet Listesi:

Kahvaltı

1 bardak şekersiz çay

5 adet zeytin

1 dilim peynir

1 adet salatalık

Ara Öğün

1 kâse pul biberli yoğurt

Öğle Yemeği

Bir kâse salata

Bir avuç fındık

Ara Öğün

1 adet yeşil elma

3 adet ceviz

Akşam Yemeği

1 porsiyon ızgara et, balık ya da tavuk

Bir kâse salata

Yatmadan Önce

1 kâse pul biberli yoğurt

1 Ayda 10 Kilo Zayıflatan Spor:

1.Gün

1 saat Yürüyüş

50 mekik

2.Gün

1,5 saat yürüyüş

40 Adet kalça egzersizi(çömelme)

3.gün

1 saat yürüyüş

50 ağırlık kaldırma

4.Gün

1,5 saat yürüyüş

20 bacak egzersizi

10 mekik

5.Gün

1,5 saat yürüyüş

30 iç bacak esneme

40 mekik

6.Gün

1 saat yürüyüş

50 iç üst bacak egzersizi

50 mekik

7.Gün

1,5 saat yürüyüş

50 mekik 50 kalça egzersizi(çömelme)

Yarım saat koşu (4 hafta aynı düzende devam edilir.)

1 Haftalık Kolay Diyet Listesi:

Kahvaltı

1 adet yumurta

1 dilim tam buğday ekmeği

1 dilim beyaz peynir

Ara öğün

Bir avuç kuru üzüm

Öğle yemeği

Bir porsiyon sebze yemeği

Bir bardak ayran

Ara öğün

Bir porsiyon meyve salatası

Akşam Yemeği

Bir porsiyon tavuk ızgara

Bir kâse salata

Bir bardak ayran

3 Günde 3 Kilo Verdiren Şok Diyet:

1.Gün

Sabah: Haşlanmış yumurta,1 bardak süt

Öğlen: Bir bardak ödem attırıcı maydanoz suyu bir tatlı kaşığı bal

Akşam: Bol yeşillikli salata ızgara köfte

2.Gün

Sabah:1 bardak süt, bir dilim beyaz peynir

Öğlen: Bir avuç kayısı,1 adet avokado

Akşam: Izgara tavuk, bir kâse salata

3.Gün

Sabah: Haşlanmış yumurta, bir bardak yeşil çay

Öğlen: Bir avuç fındık,1 adet mango

Akşam: Izgara et, bir kâse salata, yoğurt

Bunlara ek olarak bir sağlık probleminiz varsa mutlaka uzmana danışıp uygulamalısınız.