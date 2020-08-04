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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEmlak1 ayda 20 mağaza açtı
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AVM'lerde 1 ayda 20 mağaza açtı

Ticari gayrimenkullerin verimliliğini ve performansını yükseltme hedefiyle Türkiye ve dünyada, alışveriş merkezi, ofis, rezidans, otel ve sinema yatırımları yapan FİBA Commercial Properties, son bir ayda da yerel ve global işbirlikleri yapmaya devam ettiğini duyurdu. Süreç boyunca yeni mağazalarla uzun süreli sözleşmelere imza atan FİBA CP'nin son bir ay içinde yurt içi ve dışında 20’ye yakın mağaza açtığı kaydedildi

FİBA Commercial Properties (FİBA CP)
HABERTURK.COM

Ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP),pandemi sürecinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da projelere imza atan şirketin, pandemi döneminde de ulusal ve uluslararası AVM yatırımlarında global markalarla işbirliklerini büyütmeye devam ettiği bildirildi.

Süreç boyunca yeni mağazalarla uzun süreli sözleşmelere imza atan FİBA CP'nin, son bir ay içerisinde hem yurt içi hem de yurt dışındaki AVM’lerinde 20’ye yakın yeni mağazayı misafirleri ile buluşturduğu kaydedildi.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki AVM’lerinde yeni işbirliklerine imza attıklarını anlatan FİBA Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Yaşadığımız bu süreç küresel çapta sağlık, ekonomi, eğitim ve sosyal yaşam gibi pek çok açıdan toplumu etkileyen zorlu bir dönem oldu. Farklı ülkelerdeki yatırımlarımızdan edindiğimiz tecrübe, bu süreçte olaylara daha sakin ve sağduyulu yaklaşmamızı sağladı. FİBA CP ailesi olarak yine bu dönemde hem iş ortaklarımızın hem çalışanlarımızın hem de AVM’lerdeki misafirlerimizin sağlığına odaklandık ve yönetmeliklere uygun üst düzey hijyen koşulları için detaylı çalışmalar yaptık" dedi.

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