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Ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP),pandemi sürecinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da projelere imza atan şirketin, pandemi döneminde de ulusal ve uluslararası AVM yatırımlarında global markalarla işbirliklerini büyütmeye devam ettiği bildirildi.

Süreç boyunca yeni mağazalarla uzun süreli sözleşmelere imza atan FİBA CP'nin, son bir ay içerisinde hem yurt içi hem de yurt dışındaki AVM’lerinde 20’ye yakın yeni mağazayı misafirleri ile buluşturduğu kaydedildi.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki AVM’lerinde yeni işbirliklerine imza attıklarını anlatan FİBA Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Yaşadığımız bu süreç küresel çapta sağlık, ekonomi, eğitim ve sosyal yaşam gibi pek çok açıdan toplumu etkileyen zorlu bir dönem oldu. Farklı ülkelerdeki yatırımlarımızdan edindiğimiz tecrübe, bu süreçte olaylara daha sakin ve sağduyulu yaklaşmamızı sağladı. FİBA CP ailesi olarak yine bu dönemde hem iş ortaklarımızın hem çalışanlarımızın hem de AVM’lerdeki misafirlerimizin sağlığına odaklandık ve yönetmeliklere uygun üst düzey hijyen koşulları için detaylı çalışmalar yaptık" dedi.