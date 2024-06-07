1. Dünya savaşı hangi yıl olmuştur? 1. Dünya savaşı hangi ülkeler arasında oldu, kaç yıl sürdü?
1. Dünya Savaşı, tarihin en büyük ve en kanlı savaşlarından biri olarak bilinir. Bu savaş, dünya üzerindeki birçok ulusun katılımıyla gerçekleşmiş ve dünya tarihini derinden etkilemiştir. Peki, 1. Dünya Savaşı hangi yıllarda oldu, ne zaman başladı ve hangi ülkeler arasında gerçekleşti?
Birinci Dünya Savaşı, 20. yüzyılın başlarında meydana gelen ve dünya tarihini derinden etkileyen en büyük çatışmalardan biridir. Bu savaş, birçok ulusun katılımıyla gerçekleşmiş ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Savaşın başlangıcı ve sona erme tarihleri, savaşan ülkeler ve bu büyük çatışmanın dünya üzerindeki etkileri, tarih boyunca incelenmiş ve üzerinde çokça konuşulmuş konulardır. Biz de bu yazımızda, 1. Dünya Savaşı'nın hangi yıllarda gerçekleştiğini, savaşın ne zaman başladığını, hangi ülkeler arasında olduğunu ve kaç yıl sürdüğünü kapsamlı bir şekilde ele alacağız.
Birinci Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914'te başlamış ve 11 Kasım 1918'de sona ermiştir. Bu dört yıllık süreç, dünya tarihinin en kanlı ve yıkıcı dönemlerinden biri olmuştur. Savaşın başlangıcı, Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand'ın suikastıyla tetiklenmiş ve hızla geniş bir çatışmaya dönüşmüştür. Savaş, dünya genelinde geniş bir coğrafyayı etkisi altına almış ve birçok ulusu içine çekmiştir.
Birinci Dünya Savaşı, çeşitli politik, ekonomik ve sosyal nedenlerin bir araya gelmesiyle patlak vermiştir. Savaşın ana nedenleri arasında milliyetçilik, emperyalizm, silahlanma yarışı, ittifak sistemleri ve belirli olaylar yer almaktadır. Şimdi bu nedenleri tek tek ele alalım:
Milliyetçilik: 19. ve 20. yüzyılın başlarında, Avrupa'da milliyetçilik akımları güçlenmişti. Milliyetçilik, ulusların kendi kaderlerini tayin etme isteğini ve bağımsızlık arayışını artırdı. Özellikle Balkanlar'da, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık hareketleri ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na karşı etnik grupların özgürlük talepleri, bölgedeki tansiyonu yükseltti. Sırbistan'ın, Bosna-Hersek'i Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan almak istemesi, bölgede ciddi bir krize neden oldu.
Emperyalizm: Avrupa'nın büyük güçleri, 19. yüzyıl boyunca Afrika ve Asya'da sömürge imparatorlukları kurmak için yarıştı. Bu emperyalist politikalar, Avrupalı devletler arasında rekabeti ve gerginliği artırdı. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa arasında sömürge edinme konusunda büyük bir çekişme yaşandı. Almanya'nın geç sanayileşmesi ve koloniler elde etme çabaları, İngiltere ve Fransa ile çatışmasına yol açtı.
Silahlanma Yarışı: 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, Avrupa'da büyük bir silahlanma yarışı başladı. Devletler, askeri güçlerini artırmak için büyük miktarda kaynak ayırdılar. Özellikle Almanya ve İngiltere arasındaki donanma yarışı, denizlerde üstünlük sağlama mücadelesini kızıştırdı. Bu silahlanma yarışı, ülkeler arasındaki güvensizliği ve korkuyu artırdı, savaş çıkma olasılığını yükseltti.
İttifak Sistemleri: Avrupa'da iki büyük ittifak sistemi oluşmuştu: Üçlü İttifak (Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya) ve Üçlü İtilaf (İngiltere, Fransa, Rusya). Bu ittifaklar, devletlerarasında karmaşık bir güvenlik ağı oluşturdu. Bir ülkeye yapılan saldırı, diğer müttefik devletleri de savaşa dahil edebilirdi. Bu ittifaklar, bölgesel bir çatışmanın hızla geniş çaplı bir savaşa dönüşme riskini artırdı.
Belirleyici Olaylar: Savaşın patlak vermesine neden olan belirleyici olay, Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip tarafından suikasta uğramasıdır. Bu suikast, Avusturya-Macaristan'ın Sırbistan'a karşı sert tedbirler almasına yol açtı. Avusturya-Macaristan, 23 Temmuz 1914'te Sırbistan'a ültimatom verdi ve 28 Temmuz 1914'te Sırbistan'a savaş ilan etti.
Bu olay, ittifak sistemlerinin devreye girmesiyle Avrupa'daki büyük güçlerin hızla savaşa sürüklenmesine neden oldu. Rusya, Sırbistan'ı desteklemek için harekete geçti; Almanya, Avusturya-Macaristan'ı desteklemek için Rusya'ya savaş ilan etti. Almanya'nın Fransa'ya ve Belçika üzerinden İngiltere'ye savaş ilan etmesiyle savaş, kısa sürede geniş çaplı bir dünya savaşına dönüştü.
Birinci Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914 tarihinde resmen başlamıştır. Bu tarihte, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Sırbistan'a savaş ilan etmiştir. Bu savaş ilanı, Arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da suikasta uğramasının ardından gerçekleşmiştir. Savaşın başlangıcı, Avrupa'daki ittifak sistemlerinin devreye girmesiyle hızla genişlemiş ve birçok ülkenin savaşa dahil olmasına neden olmuştur. 28 Temmuz 1914, modern tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmektedir.
İtilaf Devletleri:
İttifak Devletleri:
Bu ülkeler arasındaki çatışmalar, dünya genelinde geniş bir coğrafyada gerçekleşmiş ve büyük yıkıma yol açmıştır. Savaş, milyonlarca askerin ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuş, dünya politikasını ve sınırlarını derinden etkilemiştir.
Birinci Dünya Savaşı, toplamda dört yıl sürmüştür. 28 Temmuz 1914'te başlayan savaş, 11 Kasım 1918'de sona ermiştir. Bu dört yıllık süre, dünya tarihinin en yıkıcı ve kanlı dönemlerinden biri olmuştur. Savaş boyunca, cephelerde milyonlarca asker hayatını kaybetmiş, sivil halk büyük acılar çekmiş ve birçok ülke ekonomik ve sosyal olarak büyük zarar görmüştür. Savaşın sonunda, Versailles (Versay) Antlaşması imzalanmış ve dünya yeni bir siyasi düzenin temellerini atmıştır. Ancak, bu antlaşma ve savaşın sonuçları, ileride 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına zemin hazırlamıştır.
1.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
1914-1918 yılları arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı, dünya tarihine derin izler bırakmış bir çatışmadır. Savaşın sona ermesi, pek çok siyasi, ekonomik ve toplumsal sonuç doğurmuştur. İşte 1. Dünya Savaşı'nın siyasi, ekonomik ve toplumsal sonuçları:
Siyasi Sonuçlar
Ekonomik Sonuçlar
Toplumsal Sonuçlar
Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir yıkım ve dönüm noktası olmuştur. Savaşın ardından imzalanan anlaşmalar ve savaş süresince yaşanan olaylar, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu hazırlamıştı.
Osmanlı İmparatorluğu, savaş sonrasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki geniş topraklarını kaybetti. Savaş sırasında İngiliz ve Fransız güçleri tarafından işgal edilen bu bölgeler, Sykes-Picot Anlaşması'na göre İngiltere ve Fransa arasında paylaşıldı. Böylece, bugünkü Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün gibi devletler bu dönemde şekillendi.
Balkan Savaşları ile zaten birçok Avrupa topraklarını kaybeden Osmanlı, 1. Dünya Savaşı sonrasında kalan son Avrupa topraklarını da kaybetti. Doğu Trakya dışında tüm Balkan toprakları elden çıktı.
Savaşın ardından 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu için son derece ağır şartlar içeriyordu. Sevr Antlaşması, Osmanlı hükümeti tarafından imzalanmasına rağmen, Anadolu'da büyük bir direnişle karşılaştı. Bu direniş, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlamasına yol açtı. Bu süreç, Osmanlı'nın yüzyıllardır süren hakimiyetinin sona ermesine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşuna tanıklık etmiştir.