Engelli ve evde bakım maaşı ne kadar?

Gram altın fiyatı ne kadar? sorusu 22 Aralık Salı günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki yaşanan hareketlilik ciddi bir düşüşe neden oldu.

1 GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altının alışı fiyatı 735,51 liradan, satış fiyatı ise 745,82 lira seviyelerinden işlem görüyor.



GRAM ALTIN FİYATI

735,51

745,82

GRAM ALTIN FİYATI DETAYLARI

ANALİSLERDEN ALTIN YORUMU

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, ABD'e bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu ifade etti.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edeceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.800 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.