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        Haberler Bilgi Gündem 1 Kasım ne günü? Bugün dünya ne günü? 1 Kasım'da kutlanan özel günler

        1 Kasım ne günü? 1 Kasım'da kutlanan özel günler

        Ekim ayının sona ermesinin ardından, 1 Kasım tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, 'Bugün ne günü? İşte 1 Kasım'da kutlanan özel günler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 01:18 Güncelleme: 01.11.2024 - 01:18
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        1 Kasım ne günü?
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        Ekim ayı sona ererken, kasım ayına girildi. Bu kapsamda 1 Kasım'da kutlanan özel günler gündemi gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, 1 Kasım ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...

        İŞTE 1 KASIM TARİHİNDE YAŞANAN BAZI OLAYLAR

        1911 - Tarihteki ilk hava saldırısı gerçekleşti: (Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya Krallığı tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı).

        1912 - İzmir'in ilk kulübü Karşıyaka Muaresei Bedeniye Kulübü, yani bugünkü adıyla Karşıyaka Spor Kulübü kuruldu.

        1918 - Ali Fethi Bey (Okyar), Minber gazetesini yayımlamaya başladı.

        1918 - İttihat ve Terakki Fırkası kendini feshederek Teceddüt Fırkası adıyla yeni bir parti kurulmasına karar verdi.

        1922 - 623 yıl süren Osmanoğulları saltanatı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla sona erdi.

        1927 - Gazi Mustafa Kemal 2. kez cumhurbaşkanlığına seçildi.

        1928 - Yeni Türk alfabesine ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

        1934 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, "Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikîde değişikliği kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musikî yüz ağartacak değerden çok uzaktır" dedi.

        1939 - Suni döllenme yoluyla dünyaya gelen ilk tavşan basına tanıtıldı.

        1954 - Cezayir'de Fransız işgaline karşı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) kuruldu ve Cezayir Bağımsızlık Savaşı başladı.

        1955 - ABD havayolu şirketine ait DC-6 tipi bir yolcu uçağı Colorado yakınlarında infilak etti: 44 kişi öldü.

        1956 - Macaristan Varşova Paktı'ndan çekildiğini açıkladı. Başbakan Imre Nagy Macaristan'ın tarafsız bir devlet olarak tanınmasını istedi.

        1959 - Kongo'da beyaz karşıtı ayaklanmalar sonrası milliyetçi lider Patrice Lumumba tutuklandı.

        1962 - Sovyetler, Mars'a ilk roketi fırlattı.

        1967 - Rum polisi, Kıbrıs Türk toplumu liderlerinden Rauf Denktaş'ı Ada'ya gizlice girerken yakaladı ve tutukladı.

        1968 - Aydınlık aylık dergi olarak, Doğu Perinçek ve Vahap Erdoğdu önderliğinde yeniden yayımlanmaya başladı.

        1970 - Fransa'da bir dans salonunda çıkan yangın 144 gencin ölümüne yol açtı.

        1971 - Hindistan'da kasırga; 5 bin kişi öldü, 1500 kişi evsiz kaldı.

        1981 - Antigua ve Barbuda, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

        1982 - Ataol Behramoğlu, Asya-Afrika Yazarlar Birliği'nin Lotus Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

        1983 - Millî İstihbarat Teşkilatı ile ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidilerek, 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" çıkarıldı.

        1993 - Maastricht Antlaşması yürürlüğe girdi; Avrupa Birliği resmen kurulmuş oldu.

        1996 - NTV Televizyonu kuruldu.

        1998 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruldu.

        2001 - Çin'in Ukrayna'dan satın aldığı Varyag gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

        2007 - Birleşmiş Milletler’in Genel Kurul toplantısında alınan bir kararla, 2008 yılında başlamak üzere, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla, her yıl 2 Nisan tarihi Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul edildi.

        2008 - TRT Çocuk yayına başladı.

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