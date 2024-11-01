Ekim ayı sona ererken, kasım ayına girildi. Bu kapsamda 1 Kasım'da kutlanan özel günler gündemi gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, 1 Kasım ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...

İŞTE 1 KASIM TARİHİNDE YAŞANAN BAZI OLAYLAR

1911 - Tarihteki ilk hava saldırısı gerçekleşti: (Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya Krallığı tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı).

1912 - İzmir'in ilk kulübü Karşıyaka Muaresei Bedeniye Kulübü, yani bugünkü adıyla Karşıyaka Spor Kulübü kuruldu.

1918 - Ali Fethi Bey (Okyar), Minber gazetesini yayımlamaya başladı. 1918 - İttihat ve Terakki Fırkası kendini feshederek Teceddüt Fırkası adıyla yeni bir parti kurulmasına karar verdi. 1922 - 623 yıl süren Osmanoğulları saltanatı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla sona erdi. 1927 - Gazi Mustafa Kemal 2. kez cumhurbaşkanlığına seçildi. 1928 - Yeni Türk alfabesine ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. 1934 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, "Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikîde değişikliği kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musikî yüz ağartacak değerden çok uzaktır" dedi.

1939 - Suni döllenme yoluyla dünyaya gelen ilk tavşan basına tanıtıldı. 1954 - Cezayir'de Fransız işgaline karşı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) kuruldu ve Cezayir Bağımsızlık Savaşı başladı. 1955 - ABD havayolu şirketine ait DC-6 tipi bir yolcu uçağı Colorado yakınlarında infilak etti: 44 kişi öldü. 1956 - Macaristan Varşova Paktı'ndan çekildiğini açıkladı. Başbakan Imre Nagy Macaristan'ın tarafsız bir devlet olarak tanınmasını istedi. 1959 - Kongo'da beyaz karşıtı ayaklanmalar sonrası milliyetçi lider Patrice Lumumba tutuklandı.

1962 - Sovyetler, Mars'a ilk roketi fırlattı. 1967 - Rum polisi, Kıbrıs Türk toplumu liderlerinden Rauf Denktaş'ı Ada'ya gizlice girerken yakaladı ve tutukladı. 1968 - Aydınlık aylık dergi olarak, Doğu Perinçek ve Vahap Erdoğdu önderliğinde yeniden yayımlanmaya başladı. 1970 - Fransa'da bir dans salonunda çıkan yangın 144 gencin ölümüne yol açtı. 1971 - Hindistan'da kasırga; 5 bin kişi öldü, 1500 kişi evsiz kaldı. 1981 - Antigua ve Barbuda, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. 1982 - Ataol Behramoğlu, Asya-Afrika Yazarlar Birliği'nin Lotus Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

1983 - Millî İstihbarat Teşkilatı ile ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidilerek, 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" çıkarıldı. 1993 - Maastricht Antlaşması yürürlüğe girdi; Avrupa Birliği resmen kurulmuş oldu. 1996 - NTV Televizyonu kuruldu. 1998 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruldu. 2001 - Çin'in Ukrayna'dan satın aldığı Varyag gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. 2007 - Birleşmiş Milletler’in Genel Kurul toplantısında alınan bir kararla, 2008 yılında başlamak üzere, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla, her yıl 2 Nisan tarihi Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul edildi.