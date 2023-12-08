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        Haberler Gündem 3. Sayfa 1 kişinin öldüğü kazada ceza belli oldu!

        Ankara'da 1 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün cezası belli oldu

        Ankara'da belediye otobüsünün korkuluklara çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili davada şoför Yıldırım Çiçek'in cezası belli oldu. Tutuksuz yargılanan Çiçek'e, 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:47
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        1 kişinin öldüğü kazada ceza belli oldu!
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        Ankara'nın Ayaş Yolu'nda 22 Aralık 2021'de, Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesine (EGO) ait Yıldırım Çiçek yönetimindeki otobüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak korkuluklara çarptı. Kazada yolculardan Hatice Akçabayır hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda, hastane raporuna göre kanında sentetik bir uyarıcı olan 'amfetamin' tespit edilen, otobüsü kullanırken de telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan belirlenen Yıldırım Çiçek hakkında dava açıldı.

        İddianamede olay anında kanında amfetamin tespit edilen; ancak Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmayan Yıldırım Çiçek'in "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        MÜTALAADA CEP TELEFONU DETAYI

        Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmasında savcı mütalaasında, sanığın kan ve idrarında uyuşturucu ve alkol bulunmadığını, 61 kilometre hız ile giderken dikkatini cep telefonuna verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

        22.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

        Savcı, sanık Yıldırım Çiçek'in direksiyon hakimiyetine önem vermediğini ve Hatice Akçabayır'ın vefatı ile diğer yolcuların da yaralanmasına neden olduğunun anlaşıldığını belirterek, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 22.5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

        AİLE YAKINLARI EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEP ETTİ

        Davanın bugünkü duruşmasına sanık Yıldırım Çiçek katılmazken, taraf avukatları ve şikayetçiler hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin beraatını talep etti. Aileler ise, sanık hakkındaki şikâyetlerinin devam ettiğini belirterek, en üst sınırdan ceza almasını talep etti.

        KARAR AÇIKLANDI

        Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Çiçek'e 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, Çiçek hakkındaki konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolün devamına hükmetti.

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