        1. Lig'de 18 ve 19. haftanın programı açıklandı - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 18 ve 19. haftanın programı açıklandı

        Trendyol 1. Lig'de 18 ve 19. haftada oynanacak olan karşılaşmaların programı açıklandı.

        Giriş: 09.12.2025 - 21:32 Güncelleme: 09.12.2025 - 21:32
        1. Lig'de 18 ve 19. haftanın programı açıklandı!
        Trendyol 1. Lig'de 18 ve 19. haftanın maç programı duyuruldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 18 ve 19. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

        18. hafta

        19 Aralık Cuma:

        20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer (Esenler Erokspor)

        20 Aralık Cumartesi:

        13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor (Iğdır Şehir)

        13.30 Bandırmaspor-Erzurumsor FK (Bandırma 17 Eylül)

        16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor (Bolu Atatürk)

        19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

        21 Aralık Pazar:

        13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

        16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

        19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        22 Aralık Pazartesi:

        20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)

        19. hafta

        26 Aralık Cuma:

        20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

        27 Aralık Cumartesi:

        13.30 Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor (BG Grup 4 Eylül)

        13.30 SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)

        16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor (Van Atatürk)

        19.00 Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)

        28 Aralık Pazar:

        (Saat belli değil) Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)

        13.30 Serikspor-Boluspor (Stat belli değil)

        16.00 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

        19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

        29 Aralık Pazartesi:

        14.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

