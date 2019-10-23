Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'e 9. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:
25 Ekim Cuma:
19.00 Boluspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak
26 Ekim Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu: Sarper Barış Saka
16.30 Balıkesirspor-Adanaspor: Ramazan Keleş
16.30 İstanbulspor-Bursaspor: Kadir Sağlam
19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge
27 Ekim Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Erkan Özdamar
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
28 Ekim Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
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