1. Lig'de ayrılık!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Çorum FK'ya 1-0 yenilen Manisa FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş'la yollar ayrıldı.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş, bugün oynanan Ahlatcı Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş'un istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.