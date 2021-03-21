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Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesinde 1 Mart önemli bir dönüm noktası oldu. Adı "kontrollü normalleşme" olarak konulan süreçte kısıtlamaların illerin durumuna göre korunmasına ya da gevşetilmesine karar verildi.

Bunun için de her hafta açıklanan illere göre 100 binde görülen vaka sayıları baz alındı. 20-26 Şubat haftasının verilerine göre 4 ayrı renkten oluşan bir risk haritası hazırlandı ve illerdeki kısıtlamalar belli oldu.

MEVCUT DURUMUN DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİ

Haritanın iki haftada bir güncelleneceği ve illerdeki tedbirlerin yeniden şekilleneceği açıklanmıştı. Geçen pazartesi gözlerin çevrildiği kabine toplantısında yeni bir kısıtlama ya da gevşeme kararı alınmamış, illerdeki mevcut durumun aynen devamına karar verilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, kısıtlamalar gevşetilse de tedbirlerin elden bırakılmaması konusundaki uyarılarını sürdürürken 1 Mart sonrası kaydedilen sosyal mesafenin unutulduğu kalabalık görüntüler endişe yarattı. Bu durum günlük vaka tablosuna da yansıdı. Sayı 9 binlerden 20 binlere çıktı. Haftalık vakalara göre oluşan risk haritasında da iller bir bir kırmızıya döndü.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart 2021 kontrollü normalleşmenin ardından ortaya çıkan tablo dikkatleri çekti.



27 ŞUBAT-5 MART/13-19 MART TARİHLERİ ARASINDA DEĞİŞİM VE FARKI GÖSTEREN TABLO

ASOSYALLEŞEREK VAKA SAYILARINI AZALTAN İLLER

Koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyup, kapanarak (asosyalleşerek) vaka sayılarını aşağı doğru çeken 12 il şöyle sıralandı (Parantez içindeki rakamlar azalış farkını gösteriyor)

Hatay: - 0,18

Afyon: - 0,27

Diyarbakır: -1,07

Muş: -2,68

Sinop: -5,09

Rize: -5,80

Bitlis: -5,98

Sakarya: -15,44

Mersin: -20,12

Ordu: -21,40

Burdur: -32,95

Gümüşhane: -46,58

VAKA SAYILARININ YÜKSELDİĞİ ANORMALE DÖNEN İLLER

Koronavirüs vakalarında yükselişe geçen iller ise şöyle sıralandı:

Samsun: 160,61

Yalova: 140,55

İstanbul: 139,55

Kastamonu: 131,78

Balıkesir: 115,70

Konya: 101,20

Çankırı: 99,77

Kayseri: 98,35

Çanakkale: 95,46

Kilis: 95,25

Çorum: 93,94

Erzincan: 92,99

Malatya: 87,32

Iğdır: 82,46

Giresun: 74,31

Aksaray: 73,53

Eskişehir:68,29

Kocaeli: 64,14

Yozgat: 57,27

Tekirdağ: 57,07

Ankara: 53,16

Bilecik: 48,92

İzmir: 44,94

Elazığ: 44,39

Nevşehir: 43,94

Gaziantep:42,93

Karabük: 42,69

Düzce: 39,68

Edirne: 39,48

Bursa: 38,59

Kırklareli: 38,15

Tunceli: 37,15

Antalya: 37,13

Bayburt: 35,40

Karaman: 34,13

Bolu: 32,08

Sivas: 31,77

Bingöl: 30,52

Adıyaman: 28,93

Isparta: 27,25

Muğla: 26,58

Kütahya: 26,02

Kahramanmaraş:25,85

Osmaniye: 24,61

Niğde: 21,82

Kırşehir: 20,99

Trabzon: 20,81

Erzurum: 20,18

Tokat: 19,90

Batman: 19,67

Aydın: 19,65

Ağrı: 19,99

Zonguldak: 16,41

Ardahan: 15,60

Manisa: 13,85

Kırıkkale: 11,48

Denizli: 10,57

Hakkari: 10,34

Amasya: 10,13

Van: 9,92

Uşak: 8,66

Adana: 8,26

Mardin: 6,20

Kars: 5,26

Artvin: 4,72

Şırnak: 2,42

Şanlıurfa: 2,27

Siirt: 2,12

Bartın: 1