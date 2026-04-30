1 Mayıs adliyeler çalışıyor mu? 1 Mayıs 2026 adliyeler açık mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye genelinde kamu kurumlarının çalışma durumu yeniden gündeme geldi. Resmi tatil kapsamında birçok kurumun kapalı olması, özellikle hukuki işlemleri olan kişileri "Adliyeler açık mı?" sorusuna yöneltti. 1 Mayıs 2026 Cuma günü adliyelerin çalışma düzenine ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte bilgiler...
Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:27
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kamu kurumlarının büyük bölümü hizmet vermeyecek. İş ve dava süreçlerini takip eden kişiler ise 1 Mayıs 2026 tarihinde adliyelerin açık olup olmadığını araştırıyor.
1 MAYIS ADLİYELER AÇIK MI?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle adliyeler kapalı olacak.
ADLİYELER RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?
Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.
