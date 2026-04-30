        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı ve hizmet veriyor mu? 1 Mayıs Cuma hastaneler hizmet veriyor mu?

        1 Mayıs hastaneler açık mı, kapalı mı ve hizmet veriyor mu?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile kişilerin en çok merak ettiği konuların başında sağlık kurumlarının çalışma durumu geliyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu kapalı olurken, hastanelerin açık olup olmadığı, polikliniklerin hizmet verip vermediği ve çalışma düzeni araştırılıyor. Özellikle MHRS üzerinden randevu alınıp alınamayacağı ve acil servislerin hizmet durumu sıkça sorgulanıyor. Peki, 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar…

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 19:23 Güncelleme:
        1

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, sağlık hizmetlerine ilişkin sorular gündemde yerini aldı. Resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olurken, vatandaşlar hastanelerin çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Aynı zamanda MHRS üzerinden randevu alınıp alınamayacağı ve acil servislerin hizmet verip vermediği de merak edilen konular arasında bulunuyor. 1 Mayıs'ta sağlık kurumları açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar haberimizde…

        2

        1 MAYIS’TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

        1 Mayıs’ta Türkiye’deki birçok kamu kurumunun kapalı olduğu bir gün olarak kabul ediliyor.

        3

        1 MAYIS’TA ACİL SERVİSLERİ AÇIK MI?

        Hastanelerin acil servisleri 1 Mayıs’ta açık olacak. Yani, acil bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinden hizmet alabilecek.

        4

        1 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

        Özel hastaneler 1 Mayıs'ta açık olacak ancak bazı bölüm ve doktorlar resmi tatilde çalışmıyor. Buna göre gitmek istediğiniz bölüm ve doktorun, daha önceden hastaneyle iletişime geçerek uygunluğunu sorgulamalısınız.

        5

        SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

        Sağlık ocakları, yani Aile Sağlığı Merkezleri, 1 Mayıs’ta resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu sebeple, vatandaşlar randevu alamayacak ve sağlık ocağı hizmetlerinden faydalanamayacaklar. İlgili yerel sağlık birimlerinden, nöbetçi aile hekimlerinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        46 [R] "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
