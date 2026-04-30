        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs İstanbul İETT otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı? 1 Mayıs İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

        1 Mayıs İstanbul İETT otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray bedava mı olacak?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile, toplu taşıma kullanacak kişiler için önemli bir detay merak konusu oldu. Resmi tatil kapsamında kutlanan 1 Mayıs'ta, İstanbul'da toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Özellikle kutlamalara katılacaklar için metro, metrobüs, otobüs ve tramvay seferlerinin durumu büyük önem taşıyor. Peki, 1 Mayıs 2026 İstanbul ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:41 Güncelleme:
        1

        1 Mayıs'ta İETT toplu taşıma kullanımıyla ilgili detaylar gündeme geldi. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan bu özel günde, ulaşımda ücretsiz hizmet verilip verilmeyeceği araştırılıyor. İstanbul'da yaşayanlar, metrodan Marmaray’a kadar birçok ulaşım aracında geçerli olacak düzenlemeleri merakla bekliyor. Resmi açıklamalarla birlikte, toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair bilgiler netleşmeye başladı. Peki, 1 Mayıs İstanbul'da otobüs, metro, tramvay ve vapur kullanımı nasıl olacak? İşte merak edilenler...

        2

        İSTANBUL'DA 1 MAYIS'TA İETT TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI?

        İETT tarafından yapılan açıklamada "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

        3

        1 Mayıs Cuma günü saat 00.00'dan itibaren başlayarak gece yarısına kadar devam edecek olan ücretsiz ulaşım şu hatları kapsıyor:

        İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ÖMER ASLAN: BU İYİLİĞİN PEŞİNDE SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

        Sumud Filosu'na katılan aktivistlerden biri de "Konyalı John Wick" olarak tanınan beden eğitimi öğretmeni ve fenomen Ömer Aslan, İsrail müdahalesine altında yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan Aslan, Bu iyiliğin, adaletin peşinde sonunda kadar gideceğiz

        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
