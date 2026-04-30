        1 Mayıs İzmir ESHOT otobüsleri ücretsiz mi, bedava mı olacak? 1 Mayıs ESHOT sefer saatleri nasıl?

        1 Mayıs İzmir ESHOT otobüsleri ücretsiz mi, bedava mı? 1 Mayıs ESHOT sefer saatleri

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile İzmir'de toplu ulaşımı kullanacak vatandaşların gözü ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Resmi tatil kapsamında otobüs seferlerinin nasıl işleyeceği ve ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu olurken, özellikle işe gidecek ya da şehir içinde plan yapanlar "1 Mayıs ESHOT saatleri nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bilgiler...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 14:22
        İzmir’de 1 Mayıs planı yapan binlerce kişi için ulaşım detayları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Emek ve Dayanışma Günü’nde ESHOT Genel Müdürlüğü otobüslerinin çalışma düzeni ve ücret tarifesiyle ilgili araştırmalar hız kazanırken, "ESHOT otobüsleri 1 Mayıs’ta ücretsiz mi, sefer saatleri değişecek mi?" soruları sıkça sorulmaya başladı. Detaylar haberimizde...

        ESHOT DUYURDU

        İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ESHOT Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle otobüs sefer saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

        "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü süresince otobüs hareket saatlerinde güncellemeye gidilmiştir. güncel hareket saatlerine https://www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

        1 MAYIS İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

        İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

        SEFERLERDE DÜZENLEME

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü süresince otobüs hareket saatlerinde cumartesi çalışma programına takviyeler yapılarak güncellemeye gidildi. 1 Mayıs Perşembe günü, Metro ve Konak Tramvayı'nda cumartesi gününün sefer planı uygulanacak, Karşıyaka Tramvayı'nın sefer planında değişiklik olmayacak. İZDENİZ vapur seferlerinde de hafta sonu tarifesi geçerli olacak.

        Ayrıca miting için alınan güvenlik önlemleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi, İzmir Valiliği talimatıyla kapalı tutulacak. Vatandaşlar Pasaport Vapur İskelesi’ne yönlendirilecek.

