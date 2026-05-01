Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        1 Mayıs ne günü, bugün ne günü? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nasıl ortaya çıktı, anlam ve önemi nedir?

        1 Mayıs ne günü? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü anlam ve önemi nedir?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve haklarını savunmak amacıyla ortaya çıkan küresel bir dayanışma günüdür. "1 Mayıs ne günü?" sorusu bu nedenle yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir mücadele ve birlik simgesi olarak yanıt bulur. 1 Mayıs'ın kökeni, 19. yüzyılda sanayi devrimi sonrası ağır çalışma koşullarına karşı işçilerin başlattığı hak arayışına dayanır. Peki, "1 Mayıs ne günü, bugün ne günü? 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı anlam ve önemi nedir?" İşte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tarihçesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı anlamı ve önemi, sadece geçmişte yaşanan olaylarla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda günümüzde de çalışma hayatı, işçi hakları ve sosyal adalet konularında farkındalık oluşturur. Bu yönüyle 1 Mayıs, hem tarihsel hem de toplumsal açıdan güçlü bir anlam taşır. 1 Mayıs, emek, dayanışma ve hak mücadelesinin sembolü olarak kabul edilirken, her yıl milyonlarca insan tarafından anılmaya ve kutlanmaya devam ediyor. Peki, 1 Mayıs ne günü, bugün ne günü? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nasıl ortaya çıktı, anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...

        2

        1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

        İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

        1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı. Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

        3

        1 MAYIS NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

        4

        Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs, sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede büyük kitle gösterileriyle kutlanır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
