        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken en çok araştırdığı konular arasında noterlerin çalışma durumu yer alıyor. Özellikle araç alım satımı, vekaletname düzenleme, tapu işlemleri, sözleşme tasdiki ve resmi evrak işlemleri için noter randevusu planlayanlar "1 Mayıs'ta noterler açık mı?", "1 Mayıs Cuma günü noterler çalışıyor mu?" ve "Nöbetçi noter hizmet veriyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs'ta noterlerin çalışma durumu...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 19:25 Güncelleme:
        1 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarının çalışma düzeni de değişiyor. Noterlerde işlem yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işlem tarihlerini önceden planlaması büyük önem taşıyor. Türkiye Noterler Birliği sistemine göre hafta sonları nöbetçi noter uygulaması bulunsa da resmi tatiller bu kapsamın dışında tutuluyor. Peki, 1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2026 Cuma noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? İşte detaylar...

        1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil kapsamında yer aldığı için 1 Mayıs 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki tüm noterler kapalı olacak. Kamu hizmeti kapsamında çalışan noterliklerde araç alım satımı, vekaletname düzenleme, imza tasdiki ve diğer resmi işlemler gerçekleştirilemeyecek. Resmi tatil nedeniyle noter daireleri hizmet vermeyecek.

        Noter işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 30 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlaması öneriliyor. Çünkü 1 Mayıs Cuma resmi tatil, ardından hafta sonu tatiliyle birlikte noter hizmetleri birkaç gün durabiliyor. Bu nedenle özellikle araç satış işlemleri ve vekalet süreçlerinde erken planlama yapılması önem taşıyor.

        Noterler ne zaman açılacak sorusu da gündemde yer alıyor. 1 Mayıs resmi tatilinin ardından noterlikler 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü normal çalışma düzenine geri dönecek. Sabah mesai saatleriyle birlikte tüm noter şubeleri yeniden hizmet vermeye başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
