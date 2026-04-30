        Haberler Bilgi Magazin 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2026 Cuma otobüsler, metro, Marmaray ve metrobüs bedava mı?

        1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 2026? 1 Mayıs otobüsler, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken en çok araştırdığı konuların başında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan milyonlarca kişi "1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?", "1 Mayıs Cuma günü otobüsler bedava mı?" ve "Metro, Marmaray, metrobüs ücretsiz olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle işe gidecekler, şehir içinde etkinliklere katılacaklar ve resmi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kararını yakından takip ediyor. İşte 1 Mayıs toplu taşımada son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 01:45 Güncelleme:
        1 Mayıs için geri sayım sürüyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi İstanbul’da Marmaray, metro, tramvay ve bazı vapur hatlarında ulaşımın ücretsiz olması beklenirken, belediyelere bağlı İETT otobüsleri ve metrobüs için ayrıca yerel yönetim açıklamaları takip ediliyor. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2026 Cuma otobüsler, metro, Marmaray ve metrobüs bedava mı? İşte detaylar...

        1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

        ANKARA'DA 1 MAYIS'TA EGO TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        EGO Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Değerli Vatandaşlarımız,

        EGO Genel Müdürlüğü tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir.

        Bu kapsamda, EGO otobüsleriyle hizmet verilen 387 hatta ve Özel Halk Otobüsü (ÖHO) hatlarında Cumartesi servis programı uygulanacaktır. Ayrıca, Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTA) çalışmadığı hatların alternatif güzergâhlarında EGO otobüsleriyle hizmet verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
