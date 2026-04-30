Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2026 Cuma otobüsler, metro, Marmaray ve metrobüs İETT bedava mı olacak?

        1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs otobüsler, metro, marmaray, metrobüs bedava mı olacak?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken en çok araştırdığı konuların başında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan milyonlarca kişi "1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?", "1 Mayıs Cuma günü otobüsler bedava mı?" ve "Metro, Marmaray, metrobüs ücretsiz olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle işe gidecekler, şehir içinde etkinliklere katılacaklar ve resmi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kararını yakından takip ediyor. İşte 1 Mayıs toplu taşımada son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 19:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1 Mayıs için geri sayım sürüyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi İstanbul’da Marmaray, metro, tramvay ve bazı vapur hatlarında ulaşımın ücretsiz olması beklenirken, belediyelere bağlı İETT otobüsleri ve metrobüs için ayrıca yerel yönetim açıklamaları takip ediliyor. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2026 Cuma otobüsler, metro, Marmaray ve metrobüs bedava mı? İşte detaylar...

        2

        1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

        3

        ANKARA'DA 1 MAYIS'TA EGO TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        EGO Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Değerli Vatandaşlarımız,

        EGO Genel Müdürlüğü tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir.

        Bu kapsamda, EGO otobüsleriyle hizmet verilen 387 hatta ve Özel Halk Otobüsü (ÖHO) hatlarında Cumartesi servis programı uygulanacaktır. Ayrıca, Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTA) çalışmadığı hatların alternatif güzergâhlarında EGO otobüsleriyle hizmet verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 27 Nisan 2026 (Trump'a Suikast Girişimi Gerçek Mi Kurgu Mu?)

        Trump'a suikast girişimi: neler biliniyor? Suikastçının manifestosu Trump'ı kızdırdı. Trump'a suikast girişiminde yeni detaylar. Neden önce Başkan yardımcısı kurtarıldı? Neden "Suikast Girişimi Kurgu" diyenler var? Saldırı anının en net görüntüsü. Suikast girişimi Trump'a oy olarak döner mi? Saldırg...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"