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Girişim ekosisteminden koronavirüs salgını ile mücadeleye yönelik flaş bir destek haberi geldi.

Yerli girişimlerden Yemeksepeti, devletin sağlık ekipmanları temininde kullanılmak üzere 1 milyon liralık bağış yaptığını duyurdu.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın, sosyal medya platformu Twitterda yaptığı açıklamada, "Yemeksepeti ailesi olarak Corona'ya karşı yürütülen bu savaşta, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1.000.000 TL bağışladığımızı duyuruyorum" dedi.

twitter

Yerli girişimlerden Getir ve Bitaksi de, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayı sonuna kadar komisyon almayacağını duyurmuştu.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile mücadele konusunda, dünyanın teknoloji devleri de elini taşının altına koymuştu.

DÜNYA DEVLERİ DE BAĞIŞ YAPMIŞLARDI

Alibaba'nın kurucusu ve Çin'in en zengin kişisi Jack Ma, ABD'ye 500 bin test kiti ve 1 milyon adet maske bağışlarken, 54 Afrika ülkesinin her birine ise 20 bin test kiti, 100 bin maske ve bin koruyucu elbise bağışı yapmıştı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in eşi ile birlikte kurduğu vakıf ise, salgın ile mücadeleye 100 milyon dolarlık bağış yaparken, Facebook da virüs sebebiyle iş kaybı yaşayan küçük işletmelere 100 milyon dolarlık destekte bulunacağını açıklamıştı.