Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 1 Nisan tatil mi, ders yapılacak mı? 1 Nisan ilkokullar, liseler, üniversiteler açık mı?

        Milyonlarca öğrenci merak ediyor: 1 Nisan günü okullar tatil mi?

        31 Mart yerel seçimlerine artık günler kaldı. Milyonlarca öğrenci, yerel seçimin ertesi günü olan 1 Nisan'ın tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Nisan tatil mi, ilkokul, lise ve üniversiteler açık mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 19:18 Güncelleme: 18.03.2024 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        31 Mart günü Türkiye bir kez daha seçime gidiyor. Şimdi seçimle beraber milyonlarca öğrenci ve ebeveynin 1 Nisan gününün tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Nisan günü okullar tatil mi, ders işlenecek mi? İşte, detaylar...

        2

        1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2023 yılında yapılan 14 Mayıs ve 29 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edilmişti. Bu sene de 1 Nisan'ın tatil olması bekleniyor. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        3

        2024 OKUL TATİL GÜNLERİ

        8 Nisan-12 Nisan ikinci dönem ara tatili

        14 Haziran Cuma ikinci dönem sonu ve karne günü.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"