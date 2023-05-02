GABAR VE CUDİ'DE PETROL KEŞFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde petrol keşfine ilişkin:

"Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu Karapınar'a gideceğiz. O devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Bu da Konya'ya nasip oldu. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Attığımız tüm adımların olumlu neticelerini artık tek tek alıyoruz. Enerji hamlelerimize kara çalanlara da yeni hamlelerimizle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilen bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başlattık. Dünyada karada yapılan 10 büyük keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk. Yeni petrol kuyusunun adı Şehit Aybüke Yalçın. Ey teröristler işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.