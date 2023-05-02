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1 varil petrol ne kadar, kaç dolar? 1 varil petrol kaç litre?

Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni petrol rezervinin keşfedildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan petrol keşfine ilişkin, "Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip." ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamanın ardından, 1 varil petrol ne kadar, kaç dolar, 1 varil petrol kaç litre gibi sorular gündemi meşgul etmeye başladı. İşte merak edilen soruların yanıtı...

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  • 1 varil petrol ne kadar, kaç dolar? 1 varil petrol kaç litre?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde Cudi Gabar günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol keşfinde bulunulduğunun müjdesini duyurdu. Yaşanan gelişmenin ardından 1 varil petrol kaç dolar, 1 varil petrol ne kadar gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki, "1 varil petrol ne kadar, kaç dolar? 1 varil petrol kaç litre? Türkiye günlük kaç varil petrol üretiyor?" İşte detaylar...
  • 1 varil petrol ne kadar, kaç dolar? 1 varil petrol kaç litre?

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

    SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).
  • 1 varil petrol ne kadar, kaç dolar? 1 varil petrol kaç litre?

    BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

    2 Mayıs Salı günü itibarıyla brent petrol fiyatı 75,72 dolardır.
  • 1 varil petrol ne kadar, kaç dolar? 1 varil petrol kaç litre?

    GABAR VE CUDİ'DE PETROL KEŞFİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde petrol keşfine ilişkin:

    "Güneş ve rüzgarın enerji sepetimizdeki payını bunun için artırıyoruz. Bugün dev bir enerji panellerinin olduğu Karapınar'a gideceğiz. O devasa enerji santralinin panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Bu da Konya'ya nasip oldu. Bor madenimizi kendimiz işlemeye işte bunun için önem veriyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinde petrol kuyularını bunun için açıyoruz. Attığımız tüm adımların olumlu neticelerini artık tek tek alıyoruz. Enerji hamlelerimize kara çalanlara da yeni hamlelerimizle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilen bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başlattık. Dünyada karada yapılan 10 büyük keşiften birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. Cudi Gabar'dan günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulduk. Yeni petrol kuyusunun adı Şehit Aybüke Yalçın. Ey teröristler işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
  • 1 varil petrol ne kadar, kaç dolar? 1 varil petrol kaç litre?

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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