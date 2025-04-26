1 ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.04.2025 - 00:24 Güncelleme: 26.04.2025 - 00:24 facebook

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