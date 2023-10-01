Haberler Gündem 10 ay sonra yeniden güncellendi! Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır?

10 ay sonra yeniden güncellendi! Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır? Kovid-19 virüsünün ilk çıktığı pandamı döneminde herkesin kullandığı "Hayat Eve Sığar" uygulaması aylar sonra ilk kez güncellendi. Eris varyantının gündemde olduğu şu dönemde uygulamanın güncellenmesiyle vatandaşlar arama motorlarında: "Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 01.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:21 facebook

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Sağlık Bakanlığı, pandemi döneminde HES Kodu için kullanılan "Hayat Eve Sığar" uygulamasını 10 ay sonra ilk kez güncelledi. Eris varyantına ilişkin tartışmaların olduğu dönemde uygulamanın güncellenmesi ile birlikte gündeme: "Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, nasıl indirilir? HES kodu nasıl alınır?" soruları geldi. İşte yanıtlar...

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HAYA EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR? "Hayat Eve Sığar" (HES) uygulamasını indirmek oldukça basit bir işlemdir: Uygulama Mağazasına Erişim: Cihazınızın App Store (iOS) veya Google Play Store (Android) gibi uygulama mağazalarına gidin. Arama ve Bulma: Uygulama mağazasının arama çubuğuna "Hayat Eve Sığar" yazın ve arama yapın. Uygulamayı İndirme: Arama sonuçları arasında "Hayat Eve Sığar" uygulamasını bulun ve bu uygulamayı seçin. İndir ve Kur: Uygulamanın sayfasına geldiğinizde, "İndir" (iOS) veya "Yükle" (Android) gibi bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayarak uygulamayı indirmeye başlayın. İzinleri Onaylama: İndirme işlemi sırasında uygulamanın belirli izinlere ihtiyaç duyabileceğini görebilirsiniz. Bu izinleri onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin. Uygulamayı Açın ve Kayıt Olun: Uygulamayı açın ve gerekli bilgileri girerek veya kaydolarak kullanmaya başlayabilirsiniz. HES Kodu almak ve diğer sağlık hizmetlerinden yararlanmak için uygulamayı kullanabilirsiniz.