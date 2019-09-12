Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki Carrefoursa, bolluk ve bereketin simgesi, paylaşma ve dayanışmanın vesilesi olan Aşure Ayı’nda hem aşurelik ürünleri reyonlarında müşterileriyle buluştururken 41 marketinde de aşure ikramına başladığını duyurdu. Bu kapsamda, Aşure ayı boyunca yaklaşık 10 bin kişiye aşure ikram edileceği bildirildi.

Aşure ayının başlaması vesilesiyle 11 Eylül Çarşamba günü Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve İcra Kurulu Üyeleri, Maltepe Park Carrefoursa Hipermarketi’nde aşure ikramı gerçekleştirdi.

Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Aşure pişirip ikram etmenin geçmişten günümüze kalan ve geleceğe aktarılması gereken çok özel bir gelenek olduğunun altını çizerek, "Aşure ayı boyunca 41 marketimizde aşure ikramı gerçekleştiriyoruz. Paylaştıkça artan bir lezzet olan ve içinde 40’tan fazla malzeme barındıran bereketli lezzet aşureyi aşure yapan ürünlere reyonlarımızda yer veriyoruz" dedi.