10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma! Muğla'da, 10 dönümlük ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili 25 yaşındaki Fırat Kahraman, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, Muğla'da büyü olduğunu, büyüyü bozmak için çakmağıyla yangın çıkardığını söyleyen Kahraman, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelinin yangını çıkardıktan sonra ormandan kaçarken vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kızıldağ mevkiinde, 31 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında ormanlık alanda dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı bir ihbarda bulundu.

YANGINA 6 HELİKOPTER VE 4 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbarın ardından yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 4 uçakla karadan, 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 50 personel ile karadan müdahale edildi.

10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Yarım saat süren müdahalenin ardından 10 dönümlük alan zarar gördü. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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70 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. Çevredeki 70 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangını Fırat Kahraman'ın çıkardığını belirledi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Kahraman, polisin evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Kahraman polisteki ifadesinde, kafasında garip sesler duyduğunu, Muğla'da büyü olduğunu, büyüyü kaldırmak için ormana gidip, çakmağıyla ormanı yaktığını söyledi. Kahraman, ifadesinde, ardından eve gidip, üzerini değiştirdiğini de ifadesinde anlattı.

KAÇARKEN KAMERAYA YAKALANDI

Öte yandan şüpheli Kahraman'ın yangını çıkardıktan sonra ormandan kaçarken vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı. Terör bağlantısı araştırılan Kahramanın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.