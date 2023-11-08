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        Haberler Gündem 10 KASIM 2023 ŞİİRLERİ: 2-3-4 kıtalık duygusal, anlamlı, özel, yeni 10 Kasım Atatürk'ü Anma şiirleri

        10 Kasım şiirleri! İlkokul, ortaokul için duygusal 2, 3, 4, 5 kıta 10 Kasım Atatürk'ü Anma şiirleri

        Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce aramızdan bedenen ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü anmalarına kısa bir süre kalmasıyla 10 Kasım şiirleri araştırması yoğunlaştı. 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü ile ilgili şiirler ülkenin dört bir yanında okullarda öğrenciler tarafından okunacak. Bizler de bu özel gün için En güzel, duygusal, anlamlı, yeni, kısa ve öz 10 Kasım şiirlerini bir araya getirdik. İşte en anlamlı ve özel Atatürk resimli 10 Kasım şiirleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 19:14 Güncelleme: 08.11.2023 - 19:14
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        1

        Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da ulusal yas tutulacak. Bizler de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde en özel 10 Kasım şiirlerini sizlerle paylaştık. İşte en güzel resimli kısa ve öz 10 Kasım şiirleri...

        2

        10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ

        Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

        Kalbimde büyük sevgin.

        Adın düşmez dilimden

        İzinden yürüyorum,

        “Türk’üm, doğruyum’’ derken

        Sen büyük Türk, Atatürk!

        Aydınlık bir ufuksun

        Küçücük yüreğime,

        Sığmayan gururumsun.

        3

        Atamız Şiiri

        O sabah güneş başkaydı

        Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

        İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

        Ağlıyorlardı...

        O sabah 1938 sabahı

        Saat tam dokuzu beş geçe

        Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

        Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

        Her şey o sabah oldu, işte o sabah

        4

        Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde Şiiri (M. Esat Tozkoparan)

        Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

        Ekmeğim ak suyum berraksa,

        Ağaçlar çiçek açıyor

        Topraklar ısınabiliyorsa,

        Sesim gür çıkıyor

        Özgür özgür bakabiliyorsam,

        Sen varsın gözbebeklerimde

        Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

        Yazabiliyorsam gönlümce

        Okuyabiliyorsam...

        Kazabiliyorsam toprağımı

        Gün ışığında çapa kürek elde,

        Çalışabiliyorsam gece gündüz

        Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

        Sen varsın yüreğimde

        Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

        5

        Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde Şiiri (M. Esat Tozkoparan)

        Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

        Ekmeğim ak suyum berraksa,

        Ağaçlar çiçek açıyor

        Topraklar ısınabiliyorsa,

        Sesim gür çıkıyor

        Özgür özgür bakabiliyorsam,

        Sen varsın gözbebeklerimde

        Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

        Yazabiliyorsam gönlümce

        Okuyabiliyorsam...

        Kazabiliyorsam toprağımı

        Gün ışığında çapa kürek elde,

        Çalışabiliyorsam gece gündüz

        Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

        Sen varsın yüreğimde

        Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

        6

        10 Kasım Türküsü Şiiri (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

        Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

        Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

        Ulusun egemen olduğunu

        Özgür olduğunu

        Haykıracağım haykıracağım işte,

        Senin sustuğunca!

        Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

        Ana baba oğul kız,

        Dere tepe bucak köy,

        Yeryüzü yaşamalarımla değil

        Oralarda, Senin gittigince!

        Atatürk, taşıyacağım

        Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

        Senin taşıdığını;

        Yurdun gök ülküsü

        Dalgalanırken,

        Senin bayrağını yücelteceğim.

        Senin çıktığınca.

        7

        Atatürk'ü Duymak Şiiri (Behçet Necatigil)

        Ulu rüzgâr esmedikçe

        Yaşamak uyumak gibi.

        Kişi ne zaman dinç;

        Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

        Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

        Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

        Ekmek olmak için önce

        Buğday olmak gibi.

        Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

        Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

        Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

        Her ışık-kaynak gibi.

        En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

        Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

        Daha da yakınsın, daha da sıcak

        Bıraktığın toprak gibi.

        Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

        Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

        Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

        Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

        8

        10 Kasım Şiiri

        Sensiz 10 Kasım da, nasıl güleyim

        Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim

        Albayrak yarıda, durur direğim

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Hazan geldi Atam, çiçekler soldu

        Her gün şehit geldi, millet kahroldu

        Şehit anaları saçların yoldu

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Güneşler tutuldu, ayda karardı

        Ağladı ulusun bahtı karardı

        10 Kasımda ulus sana ağladı

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Ordular ilk hedef, Akdeniz dedin

        Savaşın sonunda zafere erdin

        Sana yas tutuyor, şimdi milletin

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Gündüz güneş idin, gecede aydın

        Bütün devrimleri ülkeye yaydın

        On kasım da aramızdan ayrıldın

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        9

        Atatürk'ü Duymak Şiiri (Behçet Necatigil)

        Ulu rüzgâr esmedikçe

        Yaşamak uyumak gibi.

        Kişi ne zaman dinç;

        Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

        Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

        Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

        Ekmek olmak için önce

        Buğday olmak gibi.

        Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

        Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

        Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

        Her ışık-kaynak gibi.

        En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

        Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

        Daha da yakınsın, daha da sıcak

        Bıraktığın toprak gibi.

        Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

        Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

        Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

        Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

        10

        Atatürk'ü Gördüm Düşümde Şiiri (A. Rıza Ergüven)

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Ben de yaşıyorum demek,

        İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Elele

        Yanınızdayım

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Daha ferah içim,

        Gök daha geniş denizler daha geniş,

        Vatan ya vatan,

        Vatan sonsuzluktan gelmiş

        Sonsuzluğa açılan yol

        Vatan siz.

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Bilin ki

        Ben de yaşarım,

        Bir sevinç düştü mü içinize

        Bir keder düştü mü içinize

        Bilin ki

        Aranızda ben varım.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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