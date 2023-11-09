Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yarım gün mü tatil?

        10 Kasım resmi tatil mi?

        10 Kasım resmi tatil mi, okullar yarım gün mü? soruları milyonlarca öğrenci ve çalışanın gündeminde yer alıyor. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı törenlerle geçirilecek. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yılında ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle anılacak. İşte Türkiye'deki resmi tatiller takvimi ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde okulları ve iş yerlerinin çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 19:04 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümü 10 Kasım günü törenlerle anılacak. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma ve iş takvimine göre Atatürk haftası nedeniyle 10-16 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinler düzenlenecek. Öğrenciler ve kamu çalışanları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? 10 Kasım'da ilkokul, ortaokul, liselerde okullar tatil mi, yarım gün mü? sorularının yanıtına ilişkin merak edilenler...

        2

        10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım günü her yıl anma törenleriyle geçiriliyor. Bununla birlikte 10 Kasım resmi tatil değildir. Sadece 10 Kasım günleri saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılarak mesaiye ara verilir.

        3

        10 KASIM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yarım gün olmuyor. 10 Kasım'da okul ve iş yerleri tam gün faaliyet gösteriyor.

        4

        10 KASIM 2023 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım çeşitli etkinliklerle geçecek. Başta da belirttiğimiz gibi 10 Kasım resmi tatil olmadığı için çalışanlar normal mesailerine devam edecekler. Bununla birlikte saat 9'u 5 geçe saygı duruşu gerçekleşecek.

        5

        2023 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

        6

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Beyaz Saray: İsrail her gün 4 saat ara verecek
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde neresi rezerv alan olur?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Borsanın yeni belalısı mı oldu?
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Ali Koç: Bahis ve şike varsa hakem de vardır!
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?