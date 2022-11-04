10 Kasım 1938'de kaybettiğimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir özlem ve sevgiyle anılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde özellikle Anıtkabir ziyaretleri gerçekleştirilecek. Bu önemli günde ziyarette bulunmak isteyen vatandaş 10 Kasım resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. 10 Kasım'ın hafta içine denk gelmesi nedeniyle özellikle araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi, okullar yarım gün mü?