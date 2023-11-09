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        Haberler Gündem 10 KASIM ŞİİRLERİ | 10 Kasım'a özel Atatürk 10 Kasım şiirleri (İlkokul, ortaokul için duygusal, anlamlı 2, 3, 4, 5 kıta Atatürk şiirleri)

        10 Kasım'a özel Atatürk şiirleri! En özel ve güzel Atatürk resimli 10 Kasım şiirleri

        10 Kasım mesajları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için sosyal medyada paylaşım yapacaklar ve ödev hazırlayacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. Özellikle Atatürk resimli 10 Kasım mesajları en çok tercih edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte Atatürk resimli 10 Kasım mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 18:59 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:59
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        1

        10 Kasım şiirleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak isteyenler ve dev yapacak öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle Atatürk resimli 10 Kasım şiirleri en çok tercih edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte ilkokul, ortaokul için duygusal 2, 3, 4, 5 kıta 10 Kasım Atatürk'ü Anma şiirleri

        2

        10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ

        Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

        Kalbimde büyük sevgin.

        Adın düşmez dilimden

        İzinden yürüyorum,

        “Türk’üm, doğruyum’’ derken

        Sen büyük Türk, Atatürk!

        Aydınlık bir ufuksun

        Küçücük yüreğime,

        Sığmayan gururumsun.

        3

        Atamız Şiiri

        O sabah güneş başkaydı

        Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

        İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

        Ağlıyorlardı...

        O sabah 1938 sabahı

        Saat tam dokuzu beş geçe

        Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

        Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

        Her şey o sabah oldu, işte o sabah

        4

        Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde Şiiri (M. Esat Tozkoparan)

        Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

        Ekmeğim ak suyum berraksa,

        Ağaçlar çiçek açıyor

        Topraklar ısınabiliyorsa,

        Sesim gür çıkıyor

        Özgür özgür bakabiliyorsam,

        Sen varsın gözbebeklerimde

        Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

        Yazabiliyorsam gönlümce

        Okuyabiliyorsam...

        Kazabiliyorsam toprağımı

        Gün ışığında çapa kürek elde,

        Çalışabiliyorsam gece gündüz

        Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

        Sen varsın yüreğimde

        Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

        5

        10 Kasım Türküsü Şiiri (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

        Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

        Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

        Ulusun egemen olduğunu

        Özgür olduğunu

        Haykıracağım haykıracağım işte,

        Senin sustuğunca!

        Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

        Ana baba oğul kız,

        Dere tepe bucak köy,

        Yeryüzü yaşamalarımla değil

        Oralarda, Senin gittigince!

        Atatürk, taşıyacağım

        Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

        Senin taşıdığını;

        Yurdun gök ülküsü

        Dalgalanırken,

        Senin bayrağını yücelteceğim.

        Senin çıktığınca.

        6
        7

        Atatürk'ü Duymak Şiiri (Behçet Necatigil)

        Ulu rüzgâr esmedikçe

        Yaşamak uyumak gibi.

        Kişi ne zaman dinç;

        Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

        Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

        Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

        Ekmek olmak için önce

        Buğday olmak gibi.

        Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

        Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

        Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

        Her ışık-kaynak gibi.

        En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

        Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

        Daha da yakınsın, daha da sıcak

        Bıraktığın toprak gibi.

        Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

        Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

        Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

        Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

        8

        10 Kasım Şiiri

        Sensiz 10 Kasım da, nasıl güleyim

        Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim

        Albayrak yarıda, durur direğim

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Hazan geldi Atam, çiçekler soldu

        Her gün şehit geldi, millet kahroldu

        Şehit anaları saçların yoldu

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Güneşler tutuldu, ayda karardı

        Ağladı ulusun bahtı karardı

        10 Kasımda ulus sana ağladı

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Ordular ilk hedef, Akdeniz dedin

        Savaşın sonunda zafere erdin

        Sana yas tutuyor, şimdi milletin

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        Gündüz güneş idin, gecede aydın

        Bütün devrimleri ülkeye yaydın

        On kasım da aramızdan ayrıldın

        Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

        9

        Atatürk'ü Duymak Şiiri (Behçet Necatigil)

        Ulu rüzgâr esmedikçe

        Yaşamak uyumak gibi.

        Kişi ne zaman dinç;

        Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

        Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

        Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

        Ekmek olmak için önce

        Buğday olmak gibi.

        Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

        Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

        Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

        Her ışık-kaynak gibi.

        En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

        Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

        Daha da yakınsın, daha da sıcak

        Bıraktığın toprak gibi.

        Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

        Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

        Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

        Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

        10
        11

        Atatürk'ü Gördüm Düşümde Şiiri (A. Rıza Ergüven)

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Ben de yaşıyorum demek,

        İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Elele

        Yanınızdayım

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Daha ferah içim,

        Gök daha geniş denizler daha geniş,

        Vatan ya vatan,

        Vatan sonsuzluktan gelmiş

        Sonsuzluğa açılan yol

        Vatan siz.

        Sizler yaşadıkça çocuklarım

        Bilin ki

        Ben de yaşarım,

        Bir sevinç düştü mü içinize

        Bir keder düştü mü içinize

        Bilin ki

        Aranızda ben varım.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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